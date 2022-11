Favoriet Swiatek loopt finaleplek WTA Finals mis, Schuurs kansloos in dubbelspel

Topfavoriet Iga Swiatek is er zondagavond (lokale tijd) niet in geslaagd de finale van de WTA Finals te bereiken. De nummer één van de wereld liet zich verrassen door Aryna Sabalenka: 2-6, 6-2 en 1-6. Demi Schuurs liep een plek in de eindstrijd van het dubbelspel mis.

Swiatek was op weg naar de halve finales ongenaakbaar. Ze won als enige alle groepsduels, maar tegen Sabalenka speelde ze niet goed genoeg. De 21-jarige Poolse sloeg net zoveel winners als onnodige fouten (26) en werd liefst zes keer gebroken. Swiatek sleepte er nog wel een derde set uit, maar daarin pakte ze maar één game.

De uitschakeling van Swiatek is een grote verrassing, want de drievoudig Grand Slam-winnares kent een uitstekend seizoen. Ze schreef Roland Garros en de US Open op haar naam én won de WTA-toernooien in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome en San Diego.

Swiatek hoopte voor het eerst de WTA Finals te winnen. Vorig jaar strandde ze al in de groepsfase van het prestigieuze eindejaarstoernooi voor de beste speelsters van het seizoen. Ook toen moest ze haar meerdere erkennen in Sabalenka.

In de finale, komende nacht om 2.00 uur (Nederlandse tijd), mag de 24-jarige Sabalenka het opnemen tegen Caroline Garcia. De 29-jarige Française had iets meer dan een uur nodig om zich van de Griekse Maria Sakkari te ontdoen: 6-3 en 6-2. Garcia won veel punten op haar eerste service en toonde zich effectief door vier van haar vijf breakpoints te benutten.

Aryna Sabalenka haalde ten koste van Iga Swiatek de finale op de WTA Finals. Foto: Getty Images

Schuurs kansloos in halve eindstrijd

In het dubbelspel slaagde Schuurs er niet in de finale te bereiken. De Nederlandse en haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk pakten slechts twee games tegen de Russin Veronika Kudermetova en de Belgische Elise Mertens: 6-1 en 6-1. De partij duurde nog geen uur.

Het was de derde keer dat Schuurs de laatste vier op de WTA Finals haalde. De dubbelspecialiste haalde ook in 2019 en 2021 de halve eindstrijd. In 2019 met de Duitse Anna-Lena Grönefeld en vorig jaar met de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez. Ook toen waren de halve finales het eindstation.

In de finale in het dubbelspel nemen Kudermetova en Mertens het op tegen het Tsjechische koppel Barbora Krejcíková/Katerina Siniaková. De eindstrijd in het dubbelspel gaat in de nacht van maandag op dinsdag om 0.30 uur (Nederlandse tijd) van start.

Demi Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk waren kansloos in de halve eindstrijd van de WTA Finals. Foto: Getty Images

