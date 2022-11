Titelverdediger Djokovic gaat in finale Parijs ten onder tegen toptalent Rune

Novak Djokovic heeft zondag naast zijn zevende titel gegrepen op het Masters-toernooi van Parijs. De 21-voudig Grand Slam-winnaar ging in de finale ten onder tegen het Deense toptalent Holger Rune.

Djokovic pakte op het hardcourt in de Franse hoofdstad nog de openingsset, maar daarna ging het mis. De 35-jarige Serviër stapte na ruim 2,5 uur als verliezer van de baan: 6-3, 3-6 en 5-7.

In de lange twaalfde game van de beslissende set liet Djokovic liefst zes breakkansen liggen. De zestien jaar jongere Rune sloeg bij zijn tweede kans op de grootste zege uit zijn carrière wél toe.

Rune stond voor het eerst in de finale van een Masters-toernooi. Hij versloeg op weg naar de eindstrijd bijna alleen maar toptienspelers en komt nu zelf als eerste Deen ooit de top tien binnen.

Djokovic, die in 2009, 2013, 2014, 2015, 2019 en dus vorig jaar de beste was in Parijs, bezet 'slechts' de zevende positie op de wereldranglijst. De voormalige nummer één kon dit jaar niet meedoen aan een aantal toernooien, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Tegen Rune kwam een reeks van twintig zeges ten einde.

Voor Djokovic volgt dit jaar nog de ATP Finals. Het toernooi voor de acht beste spelers van 2022 begint komende zondag in Turijn. Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stéfanos Tsitsipás, Félix Auger-Aliassime, Andrey Rublev en Taylor Fritz zijn er ook bij. Rune is eerste reserve.

Koolhof verovert dubbeltitel in Parijs

Eerder op de dag veroverden Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski in Parijs hun zevende ATP-titel van het jaar. Ze versloegen in de finale de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek in twee sets: 7-6 (5) en 6-4.

Met het bereiken van de finale in Parijs verzekerden Koolhof en Skupski zich zaterdag al van de eerste plaats op de wereldranglijst bij de dubbels. "Het is een droom om de nummer één van de wereld te zijn. Dat betekent alles voor me", zei Koolhof toen.

De 33-jarige Nederlander en de één jaar jongere Skupski bereikten dit seizoen tien keer de finale van een ATP-toernooi. Het duo verloor er drie, onder meer op de US Open. In Parijs pakten Koolhof en Skupski hun derde Masters-titel van 2022. Volgende week zijn ze present op de ATP Finals.

