Garcia naar laatste vier WTA Finals, Swiatek imponeert ook in laatste groepsduel

Caroline Garcia heeft zich zaterdagavond (lokale tijd) door een zwaarbevochten zege bij de laatste vier op de WTA Finals gevoegd. De Française was in een meeslepend duel in het Amerikaanse Fort Worth te sterk voor de Russin Daria Kasatkina: 4-6, 6-1 en 7-6 (5).

Het beslissende groepsduel duurde maar liefst 2,5 uur. In de zenuwslopende derde set, met onder meer vier breaks, maakte Garcia nipt het verschil in de tiebreak. Ze zag één matchpoint weggespeeld worden, maar sloeg bij haar tweede poging wel toe.

De 29-jarige Garcia voegt zich bij de Poolse Iga Swiatek, die als winnares van poule Tracy Austin al zeker was van een plek in de halve finales. De nummer één van de wereld sloot haar groepsfase in stijl af door de Amerikaanse Coco Gauff weg te spelen: 6-3 en 6-0.

Het is de tweede keer dat Garcia de halve eindstrijd op de WTA Finals heeft bereikt. De huidige nummer zes van de wereld schopte het ook in 2017 tot de laatste vier. Venus Williams voorkwam toen dat ze om de titel mocht strijden.

Garcia stond de laatste jaren ver buiten de top tien van de WTA-ranglijst, maar kende een sterk 2022. Ze won de toernooien in Bad Homburg (gras), Warschau (gravel) en Cincinnati (hardcourt) en haalde de halve finales op de US Open.

Op de WTA Finals wacht Garcia in de halve eindstrijd een duel met de Griekse Maria Sakkari, de winnares van de andere groep. Swiatek neemt het op tegen Aryna Sabalenka. De Belarussische eindigde als tweede in poule Nancy Richey.

Caroline Garcia plaatste zich voor de tweede keer voor de halve finales. Foto: Getty Images

