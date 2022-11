Alcaraz eindigt topjaar in mineur en mist ATP Finals door buikspierblessure

Carlos Alcaraz komt dit tennisseizoen niet meer in actie. De Spaanse nummer één van de wereld heeft zich zaterdag wegens een buikspierblessure afgemeld voor de ATP Finals en de Davis Cup Finals.

De negentienjarige Alcaraz gaf vrijdagavond op het Masters-toernooi van Parijs op tegen de Deen Holger Rune, die met 3-1 voor stond in de tiebreak van de tweede set. Rune had de eerste set al gewonnen.

"Na mijn terugtrekking van vrijdag ben ik onderzocht door mijn medische staf en daaruit is gebleken dat ik zes weken moet herstellen", schrijft Alcaraz op sociale media. "Daardoor moet ik met pijn in het hart concluderen dat ik de ATP Finals en de Davis Cup Finals aan me voorbij moet laten gaan."

Alcaraz zou zijn debuut maken op de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers van het seizoen. Daar gaat nu een streep doorheen. De ATP Finals worden van zondag 13 tot en met zondag 20 november gespeeld in Turijn.

Spanje mist Alcaraz én Nadal bij Davis Cup Finals

Een week later zou Alcaraz deelnemen aan de Davis Cup Finals in Málaga. Spanje is in de halve eindstrijd van deze landenwedstrijd mogelijk de tegenstander van Nederland. De Spanjaarden kunnen in eigen land evenmin beschikken over Rafael Nadal, die op zijn beurt wel meedoet aan de ATP Finals.

Alcaraz geldt al tijden als aanstormend talent en bevestigde die status afgelopen seizoen dubbel en dwars. Op Roland Garros haalde hij de kwartfinales, om enkele maanden later op de US Open zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht te slepen.

Daarmee werd Alcaraz de jongste aanvoerder van de wereldranglijst ooit. Die positie bekleedt de Spanjaard dus nog altijd.

