Zegereeks Auger-Aliassime ten einde, Djokovic knokt zich langs Tsitsipás

Félix Auger-Aliassime heeft zaterdag na zestien overwinningen op rij weer eens verloren. De Canadees ging in de halve finales van het Masters-toernooi in Parijs met 6-4 en 6-2 onderuit tegen Holger Rune, waarna Novak Djokovic in de andere halve eindstrijd een zwaarbevochten zege boekte op Stéfanos Tsitsipás.

Het is voor het eerst dat Rune de eindstrijd van een Masters-toernooi bereikt heeft. De negentienjarige Deen pakte wel al twee ATP-titels. In april dit van dit jaar was Rune in de eindstrijd in München te sterk voor Botic van de Zandschulp.

Rune, nummer achttien van de wereldranglijst, staat te boek als een van de grootste talenten ter wereld, maar zijn overwinning zaterdag in Parijs op Auger-Aliassime komt wel als een verrassing. De mondiale nummer acht schreef de afgelopen weken de ATP-toernooien van Florence, Antwerpen en Bazel op zijn naam en maakte ook in Parijs indruk. In de kwartfinales was hij vrijdag veel te sterk voor de Amerikaan Frances Tiafoe (6-1 en 6-4).

In de finale in Bazel stonden Auger-Aliassime en Rune ook al tegenover elkaar. Toen was Auger-Aliassime de sterkste, maar in de Franse hoofdstad waren de rollen omgedraaid. Rune kreeg niet eens een breakpoint tegen, terwijl hij zijn opponent drie keer brak. De partij duurde een uur en 27 minuten.

Zegereeks Djokovic duurt voort

Tegenstander van Rune zondag in de finale is Djokovic, die met 6-2, 3-6 en 7-6 (4) won van Tsitsipás. De partij duurde liefst twee uur en twintig minuten en in de beslissende tiebreak leek de Griek te gaan winnen.

Door vier punten op rij was het toch Djokovic die zegevierde en voor titelprolongatie gaat in de finale. Vorig jaar schreef de 35-jarige Serviër het toernooi op zijn naam door in de eindstrijd Daniil Medvedev te verslaan.

Djokovic heeft inmiddels twintig wedstrijden op rij gewonnen. Op Roland Garros leed hij voor het laatst een nederlaag, tegen Rafael Nadal. De nummer zeven van de wereld speelt geen volledig seizoen omdat hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19 en daarom niet overal wordt toegelaten.

