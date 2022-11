Djokovic freewheelend naar halve finales Parijs, Alcaraz geeft geblesseerd op

Novak Djokovic heeft vrijdag met gemak de halve finales van het Masters-toernooi in Parijs bereikt. De in bloedvorm verkerende Félix Auger-Aliassime deed eerder op de dag hetzelfde, terwijl Carlos Alcaraz moest opgeven met een blessure.

Djokovic was een maatje te groot voor Lorenzo Musetti, de nummer 23 van de wereld. Hij gunde zijn Italiaanse opponent in de eerste set geen game. Het werd 6-0 en 6-3. In de slotgame stond Djokovic geen punt meer af.

In zijn eerste twee partijen op het Franse hardcourt had Djokovic ook al geen set afgestaan. In de halve eindstrijd staat de 21-voudig Grand Slam-winnaar tegenover Stéfanos Tsitsipás of Tommy Paul.

Djokovic, momenteel de nummer zeven van de wereld, is titelverdediger in Parijs. Hij was er niet alleen vorig jaar, maar ook in 2009, 2013, 2014, 2015 en 2019 de beste.

Carlos Alcaraz bedankt het publiek in Parijs na zijn opgave. Foto: Getty Images

Alcaraz loopt buikspierblessure op

Voor de negentienjarige Alcaraz is het toernooi voorbij. De nummer één van de wereld verloor de eerste set in zijn partij tegen zijn Deense leeftijdsgenoot Holger Rune met 3-6.

In de tweede set liep Alcaraz een blessure aan zijn buikspier op. De Spanjaard liet zich behandelen en hield het vol tot 6-6. In de tiebreak hield hij het vervolgens voor gezien op het moment dat hij met 3-1 achter kwam.

Het is nog onduidelijk wat Alcaraz' blessure betekent voor zijn deelname aan de ATP Finals later deze maand in Turijn. "Ik zal nu wat tests ondergaan en zien hoe het gaat", zei hij. "Ik hoop 100 procent te zijn in Turijn."

De beloftevolle Rune (ATP-18), die in de vorige twee rondes met Hubert Hurkacz en Andrey Rublev al twee toptienspelers had uitgeschakeld, stuit in de strijd om een finaleticket op Auger-Aliassime. Vijf dagen geleden kwamen de twee elkaar al tegen in de finale van het ATP-toernooi in Bazel. Auger-Aliassime was toen in twee sets de betere: 6-3 en 7-5.

Auger-Aliassime verkeert in topvorm

Auger-Aliassime was in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Parijs met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Amerikaan Frances Tiafoe, de mondiale nummer 21. De 21-jarige Canadees benutte zijn zesde wedstrijdpunt, bijna twintig minuten nadat hij zijn eerste matchpoint had gekregen.

Auger-Aliassime won al voor de zestiende keer op rij. Hij schreef afgelopen maand de ATP-toernooien van Florence, Antwerpen en dus Bazel op zijn naam. Woensdag pakte hij een ticket voor de ATP Finals, dat van 13 tot en met 20 november plaatsvindt. Hij debuteert op het eindejaarstoernooi, waaraan de acht beste spelers van het seizoen meedoen.

Er staat momenteel geen maat op Félix Auger-Aliassime. Foto: AFP

