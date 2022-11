Auger-Aliassime boekt zestiende zege op rij en bereikt halve finales Masters Parijs

Delen via E-mail

Félix Auger-Aliassime heeft vrijdag de halve finales bereikt bij het Masters-toernooi van Parijs. De nummer acht van de wereld boekte al zijn zestiende overwinning op rij.

De 22-jarige Auger-Aliassime was in de kwartfinales met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Amerikaan Frances Tiafoe, de mondiale nummer 21. De Canadees benutte zijn zesde wedstrijdpunt, bijna twintig minuten nadat hij zijn eerste matchpoint had gekregen.