Alcaraz raakt geblesseerd en geeft op in kwartfinales van Masters Parijs

Carlos Alcaraz is vrijdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Parijs. De nummer één van de wereld moest opgeven met een blessure. Eerder op de dag bereikte Félix Auger-Aliassime dankzij zijn zestiende zege op rij wel de laatste vier.

De negentienjarige Alcaraz verloor de eerste set in zijn partij tegen zijn Deense leeftijdsgenoot met 3-6. In de tweede set liep het Spaanse supertalent een blessure aan zijn buikspier op.

Alcaraz liet zich behandelen en hield het vol tot 6-6 op het hardcourt in de Franse hoofdstad. In de tiebreak hield hij het vervolgens voor gezien op het moment dat hij met 3-1 achter kwam.

De beloftevolle Rune (ATP-18), die in de vorige twee rondes met Hubert Hurkacz en Andrey Rublev al twee toptienspelers had uitgeschakeld, stuit in de strijd om een finaleticket op Auger-Aliassime.

Vijf dagen geleden kwamen de twee elkaar al tegen in de finale van het ATP-toernooi in Bazel. Auger-Aliassime was toen in twee sets de betere: 6-3 en 7-5.

Er staat momenteel geen maat op Félix Auger-Aliassime. Foto: AFP

Auger-Aliassime verkeert in topvorm

Auger-Aliassime was in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Parijs met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Amerikaan Frances Tiafoe, de mondiale nummer 21. De 21-jarige Canadees benutte zijn zesde wedstrijdpunt, bijna twintig minuten nadat hij zijn eerste matchpoint had gekregen.

Auger-Aliassime verkeert in topvorm. Hij schreef afgelopen maand de ATP-toernooien van Florence, Antwerpen en dus Bazel op zijn naam. Woensdag pakte hij een ticket voor de ATP Finals, dat van 13 tot en met 20 november in Turijn plaatsvindt. Hij debuteert op het eindejaarstoernooi, waaraan de acht beste spelers van het seizoen meedoen.

Novak Djokovic verdedigt zijn titel in Parijs. De Serviër stuit bij de laatste acht op de Italiaan Lorenzo Musetti. De vierde kwartfinale gaat tussen Stéfanos Tsitsipás en de Amerikaan Tommy Paul, die in de tweede ronde Rafael Nadal verraste bij diens rentree.

