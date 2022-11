Swiatek wint weer zonder setverlies en bereikt laatste vier WTA Finals

Delen via E-mail

Iga Swiatek heeft zich donderdagavond zonder grote problemen voor de halve eindstrijd van de WTA Finals geplaatst. De nummer één van de wereld verloor ook tegen de Française Caroline Garcia slechts vijf games in het Amerikaanse Fort Worth: 6-3 en 6-2.

Swiatek begon niet geweldig aan haar partij tegen Garcia, de nummer zes van de wereld. De Poolse werd gebroken op 1-1, maar won daarna zelf twee keer de servicegame van haar opponent. Door nog eens twee breaks in de tweede set trok Swiatek het duel naar zich toe. Ze sloeg in de hele partij slechts acht onnodige fouten.

In haar eerste groepsduel rekende de 21-jarige Swiatek al af met de Russin Daria Kasatkina (6-2 en 6-3), waardoor ze zich als groepswinnaar bij de laatste vier voegt. Kasatkina klopte donderdag de Amerikaanse Coco Gauff met 7-6 (6) en 6-3. Zij gaat samen met Garcia uitmaken wie net als Swiatek de halve finales bereikt.

Door haar overtuigende zeges blijft Swiatek in de race voor haar negende WTA-titel van het seizoen. De drievoudig Grand Slam-winnares won eerder dit jaar Roland Garros, de US Open en de toernooien in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome en San Diego.