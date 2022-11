Djokovic verslaat Khachanov en blijft op koers voor zevende titel in Parijs

Novak Djokovic heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Parijs. De Serviër rekende in twee sets af met Karen Khachanov (6-4 en 6-1) en houdt zo zicht op zijn zevende titel in de Franse hoofdstad.

Alleen in de eerste set had de 35-jarige Djokovic op het Parijse hardcourt iets te duchten van zijn Russische opponent. Bij een 5-4-stand plaatste de titelverdediger een beslissende break. In het tweede bedrijf was het verzet van Kachanov gebroken en liep Djokovic eenvoudig uit naar de overwinning.

Djokovic bekleedt momenteel de zevende positie op de wereldranglijst. De 21-voudig Grand Slam-winnaar had hoger kunnen staan, maar hij moest het afgelopen jaar bij een aantal toernooien verstek laten gaan omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona. De 26-jarige Kachanov is de nummer negentien van de wereld.

Bij de laatste acht neemt Djokovic het op tegen Lorenzo Musetti. De twintigjarige Italiaan had in de achtste finales afgerekend met Casper Ruud. De finale van het ATP-toernooi van Parijs staat zondag op het programma.

Djokovic won toernooi al zesmaal

Djokovic is naast titelverdediger ook houder van het recordaantal titels in Parijs. De voormalige nummer één van de wereld won het toernooi al zes keer. Hij was de beste in 2009, 2013, 2014, 2015, 2019 en 2021.

Botic van de Zandschulp deed ook mee aan het toernooi in Parijs. De vaandeldrager van het Nederlandse tennis moest in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov.

