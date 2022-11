Snel uitgeschakelde Nadal: 'Moeilijk voor te stellen dat ik ATP Finals ga winnen'

Rafael Nadal is door zijn vroege uitschakeling op het Masters-toernooi in Parijs pessimistisch over zijn kansen op de ATP Finals van later deze maand. De Spanjaard merkt dat hij de afgelopen periode te weinig op de baan heeft gestaan.

"Het is nu moeilijk voor te stellen dat ik goed genoeg ben om een toernooi te winnen dat ik tijdens mijn hele carrière nog nooit heb gewonnen", zei Nadal over het eindejaarstoernooi in Turijn (13-20 november). "Ik ga er wel heen en kijk ernaar uit om daar te spelen. Ook al zijn het niet de beste maanden voor mij geweest."

De 36-jarige Nadal speelde woensdag in Parijs zijn eerste enkelwedstrijd sinds begin september, toen hij in de vierde ronde van de US Open werd uitgeschakeld door Frances Tiafoe. 'Rafa' won bij zijn rentree wel de eerste set tegen Tommy Paul, maar verloor het tweede bedrijf in de tiebreak. In de derde set pakte hij maar één game: 6-3, 6-7 (4) en 6-1.

"Zulke dingen gebeuren", relativeerde Nadal zijn uitschakeling in de tweede ronde. "In de tweede set speelde ik op een beslissend moment een vreselijke game. Dan verdien je het ook niet om te winnen. Tot dat moment deed ik het best aardig. Zeker aangezien ik al een tijdje niet in actie was gekomen."

De piek van Nadal lag in de eerste maanden van het seizoen. De 22-voudig Grand Slam-winnaar won de Australian Open en Roland Garros en schreef de ATP-toernooien in Melbourne en Acapulco op zijn naam. Daarnaast haalde hij de finale in Indian Wells, die hij mede door een buikspierblessure van Taylor Fritz verloor.

Rafael Nadal werd op het Masters-toernooi in Parijs al in de eerste ronde uitgeschakeld door Tommy Paul. Foto: Getty Images

Nadal had vaker willen oefenen

Fysieke klachten teisterden Nadal ook afgelopen zomer op Wimbledon, waar hij zich afmeldde voor zijn halvefinaleduel met Nick Kyrgios. Daarna speelde hij nog maar vijf ATP-wedstrijden in het enkelspel. Nadal deed nog wel mee aan de Laver Cup, waar hij een duo vormde met Roger Federer in diens afscheidswedstrijd.

"De afgelopen vijf maanden ben ik niet vaak genoeg op de tour geweest", erkende Nadal, die de Laver Cup vroegtijdig verliet omdat hij voor het eerst vader werd. "En dan heb ik het niet eens over het spelen van wedstrijden, maar puur op de baan staan. Ik heb het nodig om met anderen te trainen."

De ATP Finals beginnen volgende week zondag. Nadal deed tien keer mee aan het eindejaarstoernooi voor de beste spelers van het seizoen en haalde twee keer de finale, maar een titel ontbreekt nog op zijn rijke erelijst.

"Om van de beste spelers in de wereld te kunnen winnen, moet je er direct staan en moet alles kloppen. Het enige wat ik kan doen, is tot die tijd veel trainen en de beste kant van mezelf laten zien. Hopelijk speel ik goed genoeg en werkt mijn lichaam mee", aldus Nadal.

