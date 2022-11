Sakkari naar laatste vier op WTA Finals, eerste zege Schuurs in dubbelspel

Maria Sakkari heeft zich woensdagavond (lokale tijd) voor de halve eindstrijd van de WTA Finals geplaatst. De Griekse rekende in het Amerikaanse Fort Worth af met de Belarussische Aryna Sabalenka: 6-2 en 6-4. Demi Schuurs boekte op het eindejaarstoernooi in het dubbelspel haar eerste overwinning met Desirae Krawczyk.

De 27-jarige Sakkari piekte in de eerste set op de juiste momenten tegen de drie jaar jongere Sabalenka. In het tweede bedrijf werd de Griekse weliswaar twee keer gebroken, maar verloor Sabalenka zelf drie keer haar servicegame. De nummer zeven van de wereld miste in de hele partij vijf breakpoints en sloeg 29 onnodige fouten.

Met twee overwinningen op zak is Sakkari al zeker van een plek in de halve finales. De nummer vijf van de wereld won eerder al van Jessica Pegula. De Amerikaanse leed woensdagavond tegen de mondiale nummer twee Ons Jabeur (1-6, 6-3 en 6-3) haar tweede nederlaag op de WTA Finals.

Sabalenka staat met één overwinning op de derde plek in de poule, die is vernoemd naar oud-tennisster Nancy Richey. Alleen de nummers één en twee gaan verder. De andere poule in het enkelspel - groep Tracy Austin - bestaat uit Iga Swiatek, Coco Gauff, Daria Kasatkina en Caroline Garcia.

De 27-jarige Sakkari won dit seizoen nog geen enkel toernooi. Haar laatste WTA-titel dateert zelfs van 2019. De beste resultaten in haar loopbaan boekte Sakkari vorig jaar, toen ze de halve finales van Roland Garros en de US Open haalde.

In het dubbelspel heeft Schuurs nog kans om door te gaan. De Nederlandse was met de Amerikaanse Krawczyk te sterk voor Gauff en Pegula: 3-6, 6-0 en 10-5. Schuurs en Krawczyk gingen in hun eerste duel ten onder tegen het als eerste geplaatste duo Barbora Krejcíková/Katerina Siniaková uit Tsjechië.

Demi Schuurs boekte met Desirae Krawczyk haar eerste zege op de WTA Finals. Foto: Getty Images

