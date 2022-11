Nadal laat zich bij rentree na blessureleed verrassen op Masters-toernooi Parijs

Rafael Nadal heeft zijn rentree op de tennisbaan woensdag niet kunnen opluisteren met een overwinning. De Spanjaard liet zich in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Parijs verrassen door de Amerikaan Tommy Paul.

De 36-jarige Nadal ging in drie sets onderuit tegen de elf jaar jongere Paul: 6-3, 6-7 (4) en 1-6. De partij op het hardcourt in Parijs duurde iets meer dan 2,5 uur.

In de eerste set maakte Nadal, die in de openingsronde een bye had, een vroege break achterstand ongedaan. Vervolgens nam hij een 5-3-voorsprong en die gaf hij niet meer uit handen.

Paul knokte zich in het tweede bedrijf terug van een vroege break achterstand. De mondiale nummer 31 verspeelde bij een stand van 5-4 nog een setpunt, maar sloeg in de tiebreak wel toe op zijn derde setpunt.

Daarmee bleek het verzet van Nadal gebroken. De Mallorcaan leverde meteen zijn service in en pakte uiteindelijk nog maar één game.

Het was de afgelopen periode onduidelijk of Nadal dit jaar nog in actie zou komen. De nummer twee van de wereld, die de Australian Open en Roland Garros won en daarmee op een recordaantal van 22 Grand Slam-titels kwam, werd dit jaar geplaagd door blessures. Hij miste daardoor Wimbledon.

Na zijn uitschakeling in de vierde ronde van de US Open in september kwam Nadal alleen nog in actie in de Laver Cup, waar hij samen met de afzwaaiende Roger Federer een dubbelpartij speelde. Nadal bracht daarna veel tijd thuis door om de geboorte van zijn eerste kind mee te maken.

