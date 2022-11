Auger-Aliassime en Rublev als laatste spelers zeker van deelname aan ATP Finals

Delen via E-mail

Félix Auger-Aliassime en Andrey Rublev hebben zich woensdag als laatste spelers geplaatst voor de ATP Finals. De Canadees en de Rus verzekerden zich van deelname dankzij de nederlaag van concurrent Taylor Fritz bij het Masters-toernooi in Parijs.

Fritz was naast Auger-Aliassime en Rublev de enige andere overgebleven kandidaat voor een ticket. De Amerikaan liep het prestigieuze eindejaarstoernooi mis door een nederlaag in de tweede ronde tegen Gilles Simon: 5-7, 7-5 en 4-6.

Auger-Aliassime zal zijn debuut maken op de ATP Finals. De nummer acht van de wereld won in Parijs zeer moeizaam van de Zweed Mikael Ymer: 6-7 (6), 6-4 en 7-6 (6). Auger-Aliassime boekte zijn veertiende zege op rij. De afgelopen weken won hij de toernooien in Bazel, Antwerpen en Florence.

In de derde ronde stuit Auger-Aliassime op Simon, die met de zege op Fritz zijn afscheid nog even uitstelde. De 37-jarige Fransman, die eerder al Andy Murray versloeg, speelt in Parijs zijn laatste toernooi uit zijn carrière.