Geïrriteerde Medvedev vroegtijdig uitgeschakeld bij Masters-toernooi Parijs

Daniil Medvedev is woensdag al in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Parijs uitgeschakeld. De nummer drie van de wereld liet zich verrassen door de Australiër Alex de Minaur: 4-6, 6-2 en 5-7.

De 26-jarige Medvedev maakte op een cruciaal moment een dubbele fout, waardoor De Minaur na 2 uur en 46 minuten zijn vierde matchpoint benutte. Daarop sloeg de Rus uit frustratie zijn racket stuk.

Voor de 23-jarige De Minaur betekende het de grootste overwinning uit zijn carrière. De nummer 25 van de wereld had de voorgaande achttien partij tegen een speler uit de top vijf van de ATP-ranglijst verloren.

Medvedev won afgelopen weekend nog het ATP-toernooi van Wenen. In de Oostenrijkse hoofdstad verzekerde hij zich ook van deelname aan de ATP Finals. Het eindejaarstoernooi waaraan de acht beste spelers van het seizoen meedoen, vindt van 13 tot en met 20 november plaats in Turijn.

Carlos Alcaraz plaatste zich wel voor de derde ronde in Parijs. De nummer één van de wereld versloeg de Japanner Yoshihito Nishioka met 6-4 en 6-4.

Botic van de Zandschulp werd dinsdag in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Parijs uitgeschakeld door de Bulgaar Grigor Dimitrov. Hij was de enige Nederlandse deelnemer in de Franse hoofdstad.

Eerder

Aanbevolen artikelen