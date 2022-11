Favoriet Swiatek begint WTA Finals met overtuigende overwinning

Iga Swiatek is dinsdagavond uitstekend van start gegaan op de WTA Finals. De nummer één van de wereld was in haar eerste partij in het Amerikaanse Fort Worth te sterk voor de Russin Daria Kasatkina: 6-2 en 6-3.

De 21-jarige Swiatek was vooral een stuk effectiever dan Kasatkina, de nummer acht van de wereld. De Poolse brak haar opponent twee keer in de eerste set, terwijl Kasatkina verzuimde om een van haar drie breakpoints te benutten.

In het tweede bedrijf maakte Swiatek opnieuw het verschil met een snelle break. Op 1-3 kreeg Kasatkina weer een kans om de servicegame van de Poolse te winnen, maar weer liet ze die onbenut. Swiatek liep daarna probleemloos uit naar de overwinning.

In de aanloop naar de WTA Finals deed Swiatek al vertrouwen op door het WTA 500-toernooi in San Diego te winnen. Het was al haar achtste toernooizege van het seizoen. De drievoudig Grand Slam-winnares schreef ook Roland Garros, de US Open en de WTA-toernooien in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome op haar naam.

Op de WTA Finals, het eindejaarstoernooi tussen de beste speelsters van 2022, hoopt Swiatek de kroon op haar ijzersterke seizoen te zetten. De aanvoerder van de wereldranglijst zit naast Kasatkina in een poule met de Française Caroline Garcia en de Amerikaanse Coco Gauff. Garcia klopte Gauff in haar eerste duel met 6-4 en 6-3.

De andere poule bestaat uit de Tunesische Ons Jabeur, Aryna Sabalenka uit Belarus, de Griekse Maria Sakkari en de Amerikaanse Jessica Pegula. De nummer één en twee uit de groep gaan door naar de halve finales. De finale is zondag.

Iga Swiatek begon de WTA Finals met een overtuigende zege op Daria Kasatkina. Foto: Getty Images

