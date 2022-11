Nummer twee van de wereld Jabeur begint WTA Finals met nederlaag

Ons Jabeur is de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth dinsdag begonnen met een nederlaag. De nummer twee van de wereld verloor van Aryna Sabalenka, de mondiale nummer zeven, in drie sets: 6-3, 6-7 (5) en 5-7.

Jabeur, dit jaar finalist op Wimbledon en de US Open, leek op weg naar de overwinning nadat ze de eerste set met 6-3 had gewonnen en in het tweede bedrijf met 5-3 voorkwam in de tiebreak.

Sabalenka redde zich uit de penibele situatie en sleepte er alsnog een derde set uit. Daarin kwam ze met 4-2 achter, maar opnieuw wist Jabeur niet door te zetten. Uiteindelijk sloeg Sabalenka op haar eerste matchpoint toe.

In de andere partij uit de groep won Maria Sakkari in twee sets van Jessica Pegula: 7-6 (6) en 7-6 (4). De eerste set duurde liefst 71 minuten en ook de tweede set nam iets meer dan een uur in beslag.

De WTA Finals is het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissters van het jaar. De speelsters zijn verdeeld in twee groepen van vier. De andere poule bestaat uit Iga Swiatek, Caroline Garcia, Coco Gauff en Daria Kasatkina. De beste twee van de groep gaan naar de halve finales.

Van 13 tot en met 20 november staat in Turijn bij de mannen de ATP Finals op het programma.

Eerder

Aanbevolen artikelen