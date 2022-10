Medvedev pakt tweede titel van 2022, Auger-Aliassime wint derde toernooi op rij

Daniil Medvedev heeft zondag het ATP-toernooi van Wenen op zijn naam geschreven. De Rus veroverde zijn tweede titel van het seizoen. In Bazel boekte Félix Auger-Aliassime zijn derde toernooizege op rij.

De 26-jarige Medvedev versloeg in de finale in Wenen de Canadees Denis Shapovalov in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-2. De nummer vier van de wereld pakte in augustus zijn eerste titel van het jaar in het Mexicaanse Los Cabos.

Shapovalov begon uitstekend aan de partij en nam twee breaks voorsprong. Medvedev maakte nog één break ongedaan, maar kon setverlies niet voorkomen.

In het tweede bedrijf nam Medvedev een 3-1-voorsprong. Shapovalov knokte zich nog terug, maar hij kon een tweede break niet meer wegwerken. Daarmee bleek het verzet van de mondiale nummer negentien gebroken, want in de beslissende set pakte hij nog twee games.

Medvedev verzekerde zich zaterdag als zesde speler van deelname aan de ATP Finals, die van 13 tot en met 20 november in Turijn plaatsvinden. Eerder plaatsten Novak Djokovic, Stéfanos Tsitsipás, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz en Casper Ruud zich al voor het eindejaarstoernooi, waaraan de beste acht spelers van het seizoen meedoen.

Félix Auger-Aliassime triomfeerde in Bazel. Foto: Reuters

Auger-Aliassime boekt derde toernooizege op rij

In Bazel rekende de 22-jarige Auger-Aliassime in de finale in twee sets af met het Deense talent Holger Rune: 6-3 7-5. Deelname aan de ATP Finals kan de Canadees praktisch niet meer ontgaan.

Auger-Aliassime, die zaterdag de mondiale nummer één Alcaraz had verslagen, trok de eerste set snel naar zich toe. In het tweede bedrijf bood Rune (ATP-25) meer tegenstand. Hij kon tot 5-5 gelijke tred houden, maar moest zich daarna gewonnen geven.

Auger-Aliassime was de afgelopen weken al de beste in Florence en Antwerpen. Begin dit jaar won de nummer negen van de wereld ook al het toernooi in Rotterdam.

