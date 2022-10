Tennisbonden vervangen ATP Cup door nieuw gemengd landentoernooi

Tennisbonden ATP en WTA hebben vrijdag een nieuw gemengd landentoernooi gelanceerd. De zogenoemde United Cup is de vervanger van de ATP Cup en fungeert als de officiële start van het seizoen.

Aan de United Cup doen in totaal achttien landen mee, die worden verdeeld over zes groepen. De komende editie duurt bijna twee weken en wordt afgewerkt in de Australische steden Brisbane, Perth en Sydney.

In elke speelstad zullen twee groepswinnaars het tegen elkaar opnemen in een play-off. De drie landen die die overleven mogen naar een Final Four in Sydney (6-8 januari). De vierde deelnemer wordt bepaald op basis van de uitslagen in de groepsfase.