Van de Zandschulp buigt voor wereldtopper Alcaraz in tweede ronde Bazel

Botic van de Zandschulp is er woensdag niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi in Bazel te bereiken. De Veenendaler verloor in de tweede ronde in twee sets van de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz: 6-4 en 6-2.

Tot halverwege de eerste set hield Van de Zandschulp gelijke tred met Alcaraz, die zich sinds 12 september de aanvoerder van de wereldranglijst mag noemen. Bij een 4-3-stand leverde de 27-jarige Nederlander zijn service in. Daarna liep de Spanjaard simpel uit naar setwinst.

In het tweede bedrijf gloorde er plots wat hoop voor Van de Zandschulp. Hij brak de service van de negentienjarige Alcaraz, maar moest zijn twee daaropvolgende opslaggames inleveren. Dat bleek de genadeklap voor de nummer 35 van de wereld.

Van de Zandschulp sloeg op het Zwitserse hardcourt meer aces dan zijn tegenstander, maar had toch een beduidend lager percentage gewonnen punten op de eerste service. Ook wat betreft winners en onnodige fouten dolf de Veenendaler ruimschoots het onderspit.

Dinsdag had Van de Zandschulp in de eerste ronde nog in een spannende driesetter afgerekend met de Fransman Adrian Mannarino. Alcaraz gaat het in de kwartfinales opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Dominic Stricker en Pablo Carreño Busta.

Van de Zandschulp was de enige Nederlander in het hoofdschema van het ATP 500-toernooi in Bazel. Tallon Griekspoor deed deze week mee aan het ATP-toernooi in Wenen. Daar verloor hij woensdag voor de zesde keer op rij in de eerste ronde.

