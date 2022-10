Griekspoor strandt in Wenen voor zesde ATP-toernooi op rij in eerste ronde

Tallon Griekspoor is woensdag voor het zesde ATP-toernooi op rij in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander pakte in Wenen slechts zes games tegen de Amerikaan Marcos Giron, de nummer 58 van de wereld: 6-4 en 6-2.

Door onze sportredactie

De negatieve reeks van Griekspoor begon in augustus op de US Open, waar hij in de eerste ronde zijn meerdere moest erkennen in de Argentijn Federico Coria. De Nederlander was toen nog maar net hersteld van corona.

Daarna verloor Griekspoor ook op de indoortoernooien in Tel Aviv, Astana, Florence en Antwerpen zijn eerste partij. In Antwerpen pakte hij met Botic van de Zandschulp wel de dubbeltitel. Tussen die ATP-toernooien door won Griekspoor overigens nog wel twee wedstrijden in de groepsfase van de Davis Cup Finals in Glasgow.

Tegen Giron liet Griekspoor vooral in de eerste set wat kansen liggen. Op 4-5 kreeg hij drie breakpoints om een snelle break ongedaan te maken, maar zijn Amerikaanse opponent pakte vervolgens vijf punten op rij en veroverde de eerste set.

In het tweede bedrijf dwong Griekspoor geen enkel breakpoint meer af. De nummer 71 van de wereld werd wederom op 1-1 gebroken en verloor op 2-4 opnieuw zijn servicegame, waarna Giron de partij met een lovegame in zijn voordeel besliste.

Griekspoor was de enige Nederlander in het hoofdschema van het indoortoernooi in Wenen. Van de Zandschulp doet deze week mee in Bazel. De Veenendaler won dinsdagavond in de eerste ronde van de Fransman Adrian Mannarino en neemt het woensdagavond op tegen Carlos Alcaraz, de nummer één van de wereld.

