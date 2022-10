Van de Zandschulp overleeft driesetter en treft nu favoriet Alcaraz in Bazel

Botic van de Zandschulp heeft dinsdag met de nodige moeite de tweede ronde van het ATP-toernooi in Bazel bereikt. De Nederlander klopte de Fransman Adrian Mannarino mede dankzij een fraaie comeback in de derde set: 6-4, 3-6 en 6-4.

Door onze sportredactie

Van de Zandschulp was in de eerste set vooral een stuk effectiever dan de 34-jarige Mannarino, de nummer 42 van de wereld. De 27-jarige Veenendaler overleefde liefst vijf breakpoints en sloeg zelf bij een 1-1-stand wél toe op de servicegame van zijn Franse opponent.

In het tweede bedrijf plaatste Van de Zandschulp opnieuw een snelle break, maar in de game daarop bleef hij voor het eerst niet ongeschonden in zijn eigen servicegame. Mannarino plaatste op 3-4 ook nog een love break en dwong een derde set af. Daarin toonde Van de Zandschulp een knap staaltje veerkracht door een 0-3-achterstand om te buigen in een 5-3-voorsprong. Hij besliste het duel vervolgens in zijn eigen servicegame.

In de tweede ronde wacht Van de Zandschulp een krachtmeting met Carlos Alcaraz, de nummer één van de wereld. Ze kwamen elkaar één keer eerder tegen op de ATP Tour: in de eerste ronde van de Australian Open van 2021 zegevierde Alcaraz in drie sets.

Vorige week beleefde Van de Zandschulp nog een bewogen week in Antwerpen. In het enkelspel werd de huidige nummer 35 van de wereld in de eerste ronde uitgeschakeld door de Zwitser Dominic Stricker, maar in het dubbelspel zorgde hij voor een stunt door met Tallon Griekspoor de titel te veroveren.

Van de Zandschulp is de enige Nederlander in het hoofdschema van het ATP 500-toernooi in Bazel. Griekspoor doet deze week mee aan het ATP-toernooi in Wenen. Hij speelt woensdag in de Oostenrijkse hoofdstad tegen de Amerikaan Marcos Giron.

Eerder

Aanbevolen artikelen