Nadal doet volgens zijn coach mee aan Masters in Parijs en ATP Finals

Rafael Nadal speelt volgende week op de Masters in Parijs en is daarna ook aanwezig bij de ATP Finals in Turijn. Volgens zijn coach Carlos Moyá is de 22-voudig Grand Slam-winnaar fit genoeg om dit jaar nog in actie te komen.

"Als je in Turijn wilt meedoen, moet je als voorbereiding wedstrijden spelen in Parijs, want die zijn van een vergelijkbaar niveau. We gaan er vol hoop en verwachting heen", vertelde Moyá aan een Spaans televisiestation.

Het was de afgelopen weken onduidelijk of Nadal dit jaar nog in actie zou komen. De nummer twee van de wereld, die de Australian Open en Roland Garros won en daarmee op een recordaantal van 22 Grand Slam-titels kwam, werd dit jaar geplaagd door blessures. Hij miste daardoor Wimbledon.

Na zijn uitschakeling in de vierde ronde van de US Open in september kwam Nadal alleen nog in actie in de Laver Cup, waar hij samen met de afzwaaiende Roger Federer een dubbelpartij speelde. Nadal bracht daarna veel tijd thuis door om de geboorte van zijn eerste kind mee te maken.

De Masters in Parijs beginnen maandag en duren tot en met 6 november. De ATP Finals, het slottoernooi met de beste acht spelers van het jaar, begint op 13 november.

Novak Djokovic kondigde maandag aan dat hij ook aanwezig is op de toernooien in Parijs en Turijn. De Serviër, die op de US Open en de andere Amerikaanse hardcourttoernooien ontbrak omdat hij niet gevaccineerd is, won recent het toernooi in Astana en kwalificeerde zich daarmee voor de ATP Finals.

Rafael Nadal kwam vorige maand samen met Roger Federer voor het laatst in actie. Foto: Getty Images

