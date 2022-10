Serena Williams zegt nog niet gestopt te zijn: 'Kans dat ik terugkeer is heel groot'

Serena Williams heeft nog geen afscheid genomen van het tennis. De kans dat ze terugkeert op de baan is heel groot, zei de 23-voudig Grand Slam-winnares dinsdag op een conferentie in San Francisco.

Williams speelde in september de US Open. Toen werd aangenomen dat het haar laatste toernooi was. De 41-jarige Amerikaanse had eerder aangekondigd dat ze zou stoppen om meer tijd aan haar gezin te kunnen besteden.

Op een bijeenkomst waar ze haar eigen investeringsmaatschappij promootte, zwakte Williams die woorden af. "Ik ben nog niet met pensioen. De kans dat ik terugkeer is heel groot. Kom maar kijken bij mijn huis; er ligt een tennisbaan", zei ze.

Williams, die door velen wordt gezien als de grootste tennisster ooit, zei er wel bij dat ze erg moet wennen aan het idee dat ze momenteel niet in voorbereiding is op een toernooi.

"Ik heb nog steeds niet echt nagedacht over een pensioen, maar het voelt wel raar dat ik voor het eerst van mijn leven niet echt wedstrijden speel. Ik geniet er wel van, maar probeer nog steeds een balans te vinden."

Williams zei vorige maand wél dat ze gestopt is

Vorige maand sprak Williams in een bericht op sociale media aan de gestopte Roger Federer voor het eerst uit dat haar imposante tenniscarrière er wél op zat. "Welkom bij de club van gepensioneerden", schreef ze toen onder meer.

In de periode daar voorafgaand had Williams het in de media altijd over een "evolutie" of een "transitie", waardoor er altijd speculaties bleven over een eventuele rentree. Die speculaties laaien nu dus weer op.

In de afgelopen jaren probeerde Williams vergeefs het record van 24 Grand Slam-titels van de Australische Margaret Court te evenaren. Sinds haar laatste Grand Slam-titel, behaald in 2017, verloor ze vier keer een finale op een van de vier grote toernooien.

Williams won in totaal 73 toernooien en verdiende ongeveer 94 miljoen dollar (94 miljoen euro) aan prijzengeld. Op haar erelijst staat ook onder meer olympisch goud, dat ze in 2012 in Londen veroverde.

