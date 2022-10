Nederlandse tennissers ontlopen Kyrgios bij knock-outfase Davis Cup Finals

De Nederlandse tennissers krijgen volgende maand in het duel met Australië op de Davis Cup Finals niet met Nick Kyrgios te maken. De nummer twintig van de wereld heeft zich niet beschikbaar gesteld voor de knock-outfase van het landentoernooi.

De 27-jarige Kyrgios had zich al afgemeld voor de resterende toernooien voor dit seizoen. De verliezend Wimbledon-finalist trok zich begin deze maand terug uit het toernooi van Tokio en kwam sindsdien niet meer in actie.

Max Purcell en Matthew Ebden zijn de dubbelspecialisten bij Australië. Purcell is de nummer 35 van de wereld in het dubbelspel en Ebden staat vijf plekken hoger op de ranglijst dan zijn landgenoot.

Het duel tussen Nederland en Australië in de kwartfinales van de Davis Cup Finals staat 22 november op het programma in het Spaanse Málaga. De winnaar neemt het in de halve finales op tegen Kroatië of het Spanje van Carlos Alcaraz.