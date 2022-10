Van de Zandschulp en Griekspoor veroveren in Antwerpen eerste dubbeltitel

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben zondag op het ATP-toernooi in Antwerpen hun eerste dubbeltitel veroverd. Het Nederlandse duo was in de finale te sterk voor landgenoot Matwé Middelkoop en de Indiër Rohan Bopanna: 3-6, 6-3 en 10-5.

Na twee gelijk opgaande sets maakten de 27-jarige Van de Zandschulp en de één jaar jongere Griekspoor in de supertiebreak het verschil op het Belgische indoortoernooi. Ze pakten vanaf 6-5 vier punten op rij en wonnen daarmee de finale.

Het is voor het eerst dat Van de Zandschulp en Griekspoor een ATP-titel winnen. In het enkelspel haalde Van de Zandschulp dit jaar in München ook een keer de eindstrijd van een ATP-toernooi, maar de Veenendaler moest daarin vanwege ademhalingsproblemen opgeven tegen de Deen Holger Rune.

Met de zege op routiniers Middelkoop (39) en Bopanna (42) zetten Van de Zandschulp en Griekspoor een kroon op hun sterke dubbeltoernooi. De twee beste Nederlandse tennissers rekenden in de eerste ronde verrassend af met het als eerste geplaatste duo Juan Sebastian Cabal en Robert Farah uit Colombia.

Daarna werden ook Xavier Malisse/Diego Schwartzman (7-6 (1) en 7-6 (7)) en het als vierde geplaatste Franse duo Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (6-3 en 6-4) in twee sets verslagen.

In het enkelspel ging het Van de Zandschulp en Griekspoor een stuk minder goed af. Van de Zandschulp verloor in de eerste ronde kansloos van de Zwitser Dominic Stricker (6-2 en 6-4) en Griekspoor was niet opgewassen tegen de Engelsman Daniel Evans (6-3 en 6-4). Ook Tim van Rijthoven en Jesper de Jong gingen direct onderuit.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor veroverden in Antwerpen hun eerste dubbeltitel. Foto: Pro Shots

