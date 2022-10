Liefst drie Nederlanders bereiken finale dubbelspel in Antwerpen

Liefst drie Nederlanders staan zondag in de finale van het dubbelspel van het ATP-toernooi van Antwerpen. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp wonnen zaterdag in de halve eindstrijd van het Franse duo Nicolas Mahut en Édouard Roger-Vasselin en Matwé Middelkoop bereikte de finale met Rohan Bopanna.

Griekspoor en Van de Zandschulp wonnen met 6-3 en 6-4 van Mahut en Roger-Vasselin, die als vierde geplaatst waren. De partij in het Sportpaleis was na één uur en vijf minuten afgelopen.

Van de Zandschulp en Griekspoor revancheren zich met hun finaleplaats in het dubbeltoernooi voor hun vroege uitschakeling in het enkelspel. Beide Nederlanders verloren in het enkelspel al in de eerste ronde in Antwerpen.