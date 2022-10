Tweevoudig Grand Slam-winnares Halep geschorst vanwege positieve dopingtest

Simona Halep is positief getest op doping. De tweevoudig Grand Slam-winnares leverde tijdens de US Open van dit jaar een positief urinemonster in en is voorlopig geschorst, maakt de International Tennis Integrity Agency (ITIA) vrijdag bekend.

Door onze sportredactie

De 31-jarige Halep testte tijdens de US Open positief op roxadustat, een middel dat doorgaans wordt gebruikt tegen bloedarmoede. Roxadustat staat al langer op de lijst met verboden middelen van wereldantidopingbureau WADA. Zowel de A- als B-staal van Halep viel positief uit.

Als gevolg van de positieve dopingtest is Halep voorlopig geschorst. Dat betekent dat ze niet mag meedoen aan toernooien en andere wedstrijden. Halep kwam op de bewuste US Open voor het laatst in actie. Toen verloor de Roemeense nummer negen van de wereld verrassend in de eerste ronde van de Oekraïense Daria Snigur (WTA-119).

"Vandaag begint de moeilijkste wedstrijd van mijn leven: een gevecht voor de waarheid", reageert Halep op sociale media. "Mij is meegedeeld dat ik positief ben getest op de stof roxadustat in een extreem kleine hoeveelheid. Dit is de grootste schok van mijn leven."

"Gedurende mijn hele carrière is het nooit in mij opgekomen om vals te spelen, omdat het volledig indruist tegen alle waarden die ik heb meegekregen in mijn opvoeding", vervolgt Halep. "Door deze oneerlijke situatie ben ik in de war en voel ik mij verraden."

"Ik zal tot het einde vechten om te bewijzen dat ik nooit bewust verboden middelen heb gebruikt. Ik heb er vertrouwen in dat de waarheid vroeg of laat aan het licht zal komen. Het gaat niet om de titels of het geld. Het gaat om de eer en de liefde die ik de afgelopen 25 jaar heb ontwikkeld voor tennis."

Simona Halep won in 2019 Wimbledon. Foto: Getty Images

Halep was beste tennisster in afgelopen jaren

Halep geldt als een van de beste tennissters van de afgelopen jaren. De Roemeense won in 2018 Roland Garros, nadat ze eerder al drie keer de finale van een Grand Slam-toernooi had gehaald. Een jaar later volgde een titel op Wimbledon.

Daarnaast veroverde Halep in 2017 de nummer 1-positie op de wereldranglijst. De koppositie hield ze maar liefst 64 weken vast, tot en met de Australian Open van 2019. Slechts tien tennissters waren langer ranglijstaanvoerder dan de rechtshandige Roemeense.

Halep heeft wel een ander record in handen. Ze stond 373 achtereenvolgende weken in de top tien van de wereldranglijst: van januari 2014 tot augustus 2021. Dat is tot nu toe niemand anders gelukt. Naast de twee Grand Slam-titels won ze negen Masters-toernooien.

In de afgelopen twee jaar ging het bergafwaarts met Halep. Ze haalde dit seizoen nog wel de halve finales van Wimbledon, maar kwam op de andere Grand Slam-toernooien niet verder dan de vierde ronde. Op Roland Garros bleef ze zelfs steken in de tweede ronde, waarna het grootste dieptepunt in haar carrière nog moest volgen.

