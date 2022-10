Nederland met dezelfde ploeg naar Davis Cup Finals, Haase ontbreekt opnieuw

Coach Paul Haarhuis heeft voor de Davis Cup Finals in november zijn selectie niet gewijzigd. Hij kiest voor dezelfde vijf namen als in Glasgow, waar Nederland zich vorige maand verzekerde van een plek bij de laatste acht.

Haarhuis kiest dus opnieuw niet voor Robin Haase, die jarenlang de kopman van de Nederlandse ploeg was. De 35-jarige Hagenaar was eerder dit jaar al gepasseerd voor de Davis Cup Finals, waar Nederland zonder de routinier won van Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Captain Haarhuis is blij dat het vijftal zich opnieuw beschikbaar stelt. "Het is geweldig om met dezelfde acht van de Finals af te reizen. In Glasgow hebben we laten zien dat we heel goed meedoen op het hoogste mondiale tennisniveau door als groepswinnaar uit de poulefase te komen."