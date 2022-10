ABN AMRO Open introduceert toernooi voor rolstoeltennissters

Het ABN AMRO Open gaat vanaf volgend jaar ook een toernooi voor rolstoeltennissters organiseren. Tot dit jaar was er in Rotterdam alleen een toernooi voor mannelijke rolstoelspelers.

"We hebben zó veel sterke vrouwen in Nederland. Diede de Groot is nu zelfs de nummer één op de wereldranglijst. Te gek dat we haar in eigen land een podium kunnen geven", zegt Esther Vergeer, directeur van het toernooi voor rolstoeltennissers.