Pijnlijke nederlaag Van Rijthoven in Antwerpen, ook De Jong direct naar huis

Tim van Rijthoven is dinsdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Antwerpen. Hij verloor met 6-7 (7), 6-4 en 7-6 (4) van de Spanjaard Jaume Munar. Ook qualifier Jesper de Jong slaagde er niet in de achtste finales te bereiken.

Door onze sportredactie

Van Rijthoven had voldoende mogelijkheden om zijn partij op het Belgische hardcourt winnend af te sluiten. De 25-jarige Roosendaler, nummer 113 van de wereld, serveerde bij een 5-4-voorsprong in de derde set voor de wedstrijd, maar verloor die game op love. Deze klap kwam hij niet meer te boven.

Munar (ATP-55) blonk vooral uit op het gebied van nauwkeurigheid. De 25-jarige Spanjaard sloeg minder winners dan Van Rijthoven (23 om 52), maar zette daar beduidend minder onnodige fouten tegenover (12 om 51). In de achtste finales treft Munar de winnaar van de partij tussen de Fransman Luca van Assche en de Japanner Yoshihito Nishioka.

Van Rijthoven was afgelopen zomer de Nederlandse sensatie van het grasseizoen. Hij won tot ieders verrassing het ATP-toernooi van Rosmalen en stootte door tot de achtste finales van Wimbledon, waarin hij verloor van Novak Djokovic. Sindsdien heeft Van Rijthoven nauwelijks kunnen overtuigen.

De Jong komt tekort

De 22-jarige De Jong was in zijn eersterondepartij een maatje te klein voor Constant Lestienne. De Nederlandse nummer 225 van de wereldranglijst won zijn eerste twee servicegames nog soeverein, maar werd bij een 2-3-stand alsnog gebroken. Dat kostte hem de eerste set.

In het tweede bedrijf leverde De Jong twee opslaggames in. De Haarlemse qualifier wist tussendoor de service van Lestienne (ATP-69) te breken, maar dat bleek niet voldoende. Vooral wat betreft verzilverde netpunten (14 van de 15 tegenover 6 van de 15) was de dertigjarige Fransman duidelijk beter.

Lestienne neemt het in de achtste finales van het toernooi in Antwerpen op tegen de Brit Daniel Evans, die maandag afrekende met Tallon Griekspoor. Met Botic van de Zandschulp is er nog één Nederlander actief in de Belgische stad.

