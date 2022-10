Bijltjesdag Nederlanders in België: ook exit Van de Zandschulp en Van Rijthoven

Delen via E-mail

Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven zijn dinsdag allebei tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen bij het ATP-toernooi in Antwerpen. Ook voor qualifier Jesper de Jong viel het doek, waardoor alle Nederlanders al na één ronde zijn uitgeschakeld in België.

Van de Zandschulp ging in twee sets onderuit tegen de Zwitserse qualifier Dominic Stricker (ATP-136): 2-6 en 4-6. De partij op het hardcourt in Antwerpen duurde een kleine anderhalf uur.

De als zevende geplaatste Van de Zandschulp keek in de eerste set al snel tegen een break achterstand aan. Stricker liep vervolgens uit naar 5-2, werkte in de achtste game vier breakpoints weg en won de set.

In het tweede bedrijf leverde Van de Zandschulp meteen zijn service in. De nummer 34 van de wereld slaagde er niet meer in om zich terug te knokken en moest zich op zijn eerste matchpoint tegen gewonnen geven.