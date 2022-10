Griekspoor verliest in Antwerpen voor vijfde ATP-toernooi op rij in eerste ronde

Tallon Griekspoor is maandag voor het vijfde ATP-toernooi op rij in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander kon in Antwerpen niet voor een verrassing zorgen tegen de Engelsman Daniel Evans: 6-3 en 6-4.

Door onze sportredactie

De 26-jarige Griekspoor deed op het Belgische indoortoernooi niet heel veel onder voor Evans, de nummer 26 van de wereld. De Noord-Hollander verloor de eerste set door een break op 3-2. In die servicegame gaf hij een 40-15-voorsprong uit handen.

In het tweede bedrijf hield Griekspoor gelijke tred met zijn Britse opponent en kreeg hij op 3-2 zelfs een breakpoint, maar die verzilverde hij niet. Mede door een dubbele fout van Griekspoor in de daaropvolgende game noteerde Evans zijn tweede break in de wedstrijd en liep hij moeiteloos uit naar de overwinning.

Griekspoor is bezig aan een teleurstellende reeks. De Nederlander, die afgelopen zomer werd geteisterd door een hevige coronabesmetting, werd eind augustus in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld en verloor daarna ook op de ATP-toernooien in Tel Aviv, Astana en Florence zijn eerste partij. In Florence gaf Griekspoor overigens zelf op.

Tussen die nederlagen door won Griekspoor wel twee partijen in de groepsfase van de Davis Cup Finals, georganiseerd door de ITF. De enige nederlaag die de nummer 68 van de wereld in Glasgow leed, was tegen Evans. De Brit zegevierde toen met 6-4 en 6-4.

In totaal doen er vier Nederlanders mee aan het ATP-toernooi in Antwerpen. Botic van de Zandschulp is als zevende geplaatst en neemt het in de eerste ronde op tegen de Zwitser Dominic Stricker. Tim van Rijthoven en Jesper de Jong haalden via de kwalificaties het hoofdschema en treffen respectievelijk de Spanjaard Jaume Munar en de Fransman Constant Lestienne.

