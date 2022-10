Nederland met Kiki Bertens als assistent-coach naar Frankrijk voor BJK Cup

Kiki Bertens gaat volgende maand aan de slag als assistent-coach van het Billie Jean King Cup-team van Nederland. De oud-tennisster reist samen met captain en haar voormalige coach Elise Tamaëla naar Frankrijk voor een play-offduel.

De dertigjarige Bertens, de voormalige nummer vier van de wereld, nam na het beëindigen van haar carrière in 2021 afstand van het tennis en werd begin dit jaar moeder van een zoon. Het wordt Bertens' eerste coachingsklus in het proftennis.

"Het wordt een enorme uitdaging om ons te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Qualifiers", zegt Tamaëla over de ontmoeting op 11 en 12 november in het Franse Le Portel. "Frankrijk heeft een supersterk team met vier topspelers."

De play-off tegen Frankrijk zou in eerste instantie in Nederland worden gespeeld, maar tennisbond KNLTB slaagde er niet in een geschikte locatie te vinden. De Nederlandse ploeg verloor in april voor eigen publiek van Spanje en speelt daardoor de play-offs.