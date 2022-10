Van Rijthoven binnen een uur uitgeschakeld in eerste ronde van toernooi Florence

Tim van Rijthoven is dinsdagmiddag gestrand in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Florence. De mondiale nummer 116, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt, werd binnen een uur verslagen door qualifier Mikael Ymer: 1-6 en 2-6.

Door onze sportredactie

De 24-jarige Zweed, die net binnen de top honderd van de mondiale ranglijst staat, was in Italië veel te sterk voor Van Rijthoven.

De 25-jarige Brabander werd in de eerste en tweede set op alle fronten afgetroefd. Zijn ijzersterke service liet de Nederlander in de partij tegen Ymer niet zien. Hij sloeg maar drie aces en verloor meer dan de helft van de punten op zijn eerste opslag. Van Rijthoven had in de kwalificaties zijn beide partijen zonder setverlies gewonnen.

Van Rijthoven kent na Rosmalen (eindzege) en Wimbledon (vierde ronde) geen goed vervolg van zijn tennisseizoen. In de tweede ronde van de US Open strandde hij na een viersetter tegen Casper Ruud (6-7, 6-4, 6-4 en 6-4). In september verloor de Brabander in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Sofia. In de Challenger Tour van Mouilleron-le-Captif ging de Nederlander in de eerste ronde onderuit tegen de Tsjech Jirí Lehecka (7-6 en 6-4).

Tallon Griekspoor werd maandag al uitgeschakeld in Florence. Hij gaf aan het begin van de tweede set op tegen de als vijfde geplaatste Rus Aslan Karatsev. Griekspoor, die de eerste set met 6-3 had verloren en in de tweede met 2-1 achterstond, voelde zich volgens de ATP ziek.

Aanbevolen artikelen