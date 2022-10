Griekspoor geeft geblesseerd op in Florence en strandt weer in eerste ronde

Tallon Griekspoor heeft maandag geblesseerd opgegeven in zijn eersterondepartij tegen de Rus Aslan Karatsev op het ATP 250-toernooi in Florence. De Nederlander gooide de handdoek in de tweede set in de ring.

Door onze sportredactie

De 26-jarige Griekspoor had de eerste set al met 6-3 verloren en werd in het tweede bedrijf op 1-1 gebroken. Voordat Karatsev er op het Italiaanse indoortoernooi 3-1 van kon maken, besloot Griekspoor op te geven.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Griekspoor is. Hij doet volgende week, mits fit, mee aan het ATP 250-toernooi in Antwerpen.

Het is het vierde ATP-toernooi op rij dat Griekspoor in de eerste ronde strandt. De Noord-Hollander verloor ook op de US Open en in Tel Aviv en Astana zijn eerste partij. Tussendoor won Griekspoor wel twee duels in de groepsfase van de Davis Cup Finals.

Ook Tim van Rijthoven doet mee in Florence. De winnaar van het grastoernooi in Rosmalen plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdschema en neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen de Zweed Mikael Ymer, de nummer 99 van de wereld.

Als Van Rijthoven zijn eerste partij overleeft, wacht Karatsev in de tweede ronde. De Russische nummer 39 van de wereld haalde vorig jaar de halve finales van de Australian Open. Félix Auger-Aliassime is als eerste geplaatst in Florence.

