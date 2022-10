Djokovic door plotselinge opgave Medvedev naar finale van ATP-toernooi Astana

Novak Djokovic heeft zaterdag door een onverwachte opgave van Daniil Medvedev de finale van het ATP-toernooi in Astana bereikt. De Rus gaf na een zenuwslopende tweede set op.

De 26-jarige Medvedev begon nog overtuigend in de Kazachse hoofdstad door de eerste set met 4-6 te winnen. De tweede set moest hij na een lang gelijk opgaande tiebreak aan de 35-jarige Djokovic laten: 7-6 (6).

Toen Djokovic zich wilde gaan klaarmaken voor de derde set, kwam Medvedev hem de hand schudden. Niet veel later stopte Djokovic verbouwereerd zijn rackets in zijn tas. Medvedev had nog geen blessurebehandeling ondergaan en leek fysiek in orde.

"Ik hoop dat zijn blessure niet al te serieus is", zei Djokovic. "Hij vertelde me dat hij een spiertje in zijn been had verrekt. Ik ken Daniil en hij is een geweldige gozer en een vechter. Hij zou nooit opgeven als hij niet verder zou kunnen."

Daniil Medvedev vertelt Novak Djokovic over zijn opgave. Foto: Reuters

Djokovic treft Tsitsipás in finale

Door de opgave kan Djokovic zijn derde titel op rij veroveren. In de zomer was hij voor de zevende keer de beste op Wimbledon en vorige week schreef hij het ATP-toernooi van Tel Aviv op zijn naam.

Tussen de twee gewonnen toernooien door kwam hij niet in actie, omdat hij het Amerikaanse hardcourtseizoen oversloeg aangezien hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19. Mede door die afwezigheid is hij afgezakt naar de zevende positie op de wereldranglijst.

In de finale neemt Djokovic het op tegen Stéfanos Tsitsipás, die eerder op de dag afrekende met Andrey Rublev. De Griek won in drie sets (6-4, 4-6 en 3-6) van de Rus. De finale vindt zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd) plaats.

