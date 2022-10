Djokovic wacht kraker tegen Medvedev in halve finales in Astana

In de halve finales van het ATP-toernooi wacht Novak Djokovic zaterdag een kraker tegen Daniil Medvedev. De Serviër was vrijdag in de kwartfinales met 6-4 en 6-3 te sterk voor Karen Khachanov, waarna de Rus een eenvoudige overwinning boekte op Roberto Bautista Agut (6-1 en 6-1).

De andere halve finale in de Kazachse hoofdstad gaat tussen Andrey Rublev en Stéfanos Tsitsipás en de finale is zondag.

De 35-jarige Djokovic, die in de tweede ronde in Astana won van Botic van de Zandschulp, is bezig aan een goede reeks. De voormalig nummer één van de wereld zegevierde vorige week op het ATP-toernooi van Tel Aviv.

Ook de 26-jarige Medvedev maakt indruk. De nummer vier van de wereldranglijst had vrijdag in Astana slechts een uur en vier minuten nodig om Bautista Agut, die 21e staat op de wereldranglijst, te verslaan.

De halve finale in Astana wordt de elfde ontmoeting tussen Djokovic en Medvedev. De 21-voudig Grand Slam-winnaar won zes keer, maar in de finale van de US Open vorig jaar was Medvedev de sterkste.

Geen van de vier halvefinalisten won ooit de titel op de Astana Open. Vorig jaar pakte de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo de eindzege op het Kazachse indoortoernooi.

Novak Djokovic won vorige week het ATP-toernooi in Tel Aviv. Foto: Getty Images

