Van de Zandschulp kansloos onderuit tegen Djokovic in achtste finales Astana

Botic van de Zandschulp is donderdag uitgeschakeld in de achtste finales van het ATP-toernooi in Astana. De Veenendaler was een maatje te klein voor Novak Djokovic: 6-3 en 6-1.

Door onze sportredactie

Van de Zandschulp kon in het begin van de partij nog gelijke tred houden met de Servische tennislegende. Maar bij een 2-3-stand werd de 27-jarige Nederlander gebroken en liep Djokovic eenvoudig uit naar setwinst.

In het tweede bedrijf had Van de Zandschulp (ATP-34) nauwelijks wat in de melk te brokkelen tegen de nummer zeven van de wereld. Hij leverde drie opslaggames op rij in en zag Djokovic toeslaan op zijn eerste matchpoint.

Met name in het percentage benutte punten op de eerste service (59 om 80) was Van de Zandschulp in de partij duidelijk de mindere. Hij kreeg in totaal twee breakpoints, maar wist die niet te verzilveren. Djokovic kreeg er vijf en zette vier daarvan om in gamewinst. Het was de eerste keer dat de spelers elkaar troffen.

Bij de laatste acht neemt Djokovic het op tegen Karen Khachanov. De Rus rekende in de achtste finales af met de als negende geplaatste Marin Cilic.

Tweede ronde opnieuw eindstation voor Van de Zandschulp

Van de Zandschulp had zich geplaatst voor de achtste finales door te winnen van de Kazachse thuisfavoriet Beibit Zhukayev.

Vorige week bij het ATP-toernooi van Tel Aviv vormden de achtste finales eveneens het eindstation voor de Veenendaler. Toen ging hij verrassend onderuit tegen de Brit Liam Broady.

Met de aftocht van Van de Zandschulp zijn er geen Nederlanders meer actief in de Kazachse hoofdstad. Tallon Griekspoor verloor in de eerste ronde van Alexander Bublik.

