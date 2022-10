Djokovic blijft winnen en treft Van de Zandschulp in achtste finales Astana

Botic van de Zandschulp stuit in de achtste finales van het ATP-toernooi in het Kazachse Astana op Novak Djokovic. De Serviër won woensdag zonder moeite van de Chileen Cristian Garín (6-1 en 6-1) en neemt het daardoor op tegen de kopman van het Nederlandse tennis.

De 35-jarige Djokovic had op het hardcourt in Astana geen kind aan Garín, de nummer 81 van de wereld. De Serviër pakte de eerste set al na 25 minuten. Ook in het tweede bedrijf heerste Djokovic. Garín kon simpelweg niet mee in de rally's en droop na 62 minuten af.