Griekspoor onderuit tegen thuisfavoriet Bublik in eerste ronde Astana

Tallon Griekspoor is er dinsdag niet in geslaagd de achtste finales van het ATP-toernooi in Astana te bereiken. De Noord-Hollander verloor in de eerste ronde van thuisfavoriet Alexander Bublik: 6-0, 4-6 en 6-3.

Door onze sportredactie

De 26-jarige Griekspoor begon belabberd aan zijn partij op het hardcourt in de Kazachse hoofdstad. De Nederlandse nummer 54 van de wereld leverde zijn eerste drie servicegames in en had geen antwoord op de sterke opslag van de bijna 2 meter lange Bublik (ATP-43).

In het tweede bedrijf herpakte Griekspoor zich. De Nederlander hield zijn servicegames overtuigend en brak zijn opponent bij een 4-4-stand. Een derde set moest vervolgens de beslissing brengen.

Daarin was Griekspoor net een maatje te klein. Hij werkte aanvankelijk nog drie matchpoints weg, maar de vierde keer was het raak voor Bublik. De 25-jarige Kazach treft de Pool Hubert Hurkacz in de achtste finales.

Opnieuw uitschakeling in eerste ronde

Het is de tweede keer op rij dat Griekspoor in de eerste ronde van een ATP-toernooi het onderspit delft. Vorige week verloor hij in Tel Aviv ook al zijn eerste partij, toen van de Canadees Vasek Pospisil.

Met de uitschakeling van Griekspoor is Botic van de Zandschulp de enig overgebleven Nederlander in Astana. De Veenendaler won maandag eenvoudig van de Kazachse qualifier Beibit Zhukayev. In de achtste finales neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en Cristian Garín.

