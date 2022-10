Alcaraz verrassend onderuit op eerste ATP-toernooi sinds succes op US Open

Carlos Alcaraz is dinsdag op zijn eerste ATP-toernooi na zijn succes op de US Open direct uitgeschakeld. De nummer één van de wereld liet zich in de eerste ronde van het indoortoernooi in Astana verrassen door de Belg David Goffin: 5-7 en 3-6.

Door onze sportredactie

De negentienjarige Alcaraz verloor de eerste set door drie keer zijn servicegame te verliezen op het Kazachse hardcourt. In het tweede bedrijf volgde snel een nieuwe break, waarna Goffin op 4-1 voor de vijfde keer in de partij de servicegame van Alcaraz won. De Spanjaard brak terug, maar een comeback zat er niet meer in.

Het was de eerste keer dat Alcaraz een ATP-toernooi speelde sinds hij begin september op de US Open zijn eerste Grand Slam-titel veroverde en de jongste nummer één aller tijden werd. De tienersensatie deed daarna wel mee aan de groepsfase van de Davis Cup Finals. Hij won in Valencia van de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo en verloor van de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Alcaraz had in Astana zijn zesde ATP-titel van 2022 kunnen veroveren. Naast de US Open won de mondiale nummer één dit jaar al de Masters-toernooien in Miami en Madrid en de graveltoernooien in Rio de Janeiro en Barcelona.

Goffin had zich niet gekwalificeerd voor het toernooi in Astana, maar werd als lucky loser alsnog aan het hoofdschema toegevoegd. De nummer 66 van de wereld haalde dit jaar de kwartfinales van Wimbledon, een evenaring van zijn beste Grand Slam-resultaat. De 31-jarige Belg speelt in de tweede ronde tegen de Fransman Adrian Mannarino.

Ook Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor doen mee aan het sterk bezette ATP 500-toernooi in Astana. Van de Zandschulp won in de eerste ronde simpel van de Kazach Beibit Zhukayev en treft mogelijk Novak Djokovic in de tweede ronde. Griekspoor begint zijn toernooi dinsdag tegen Alexander Bublik.

Aanbevolen artikelen