Kyrgios wil dat aanklacht tegen hem wordt verworpen wegens mentale problemen

Nick Kyrgios, die wordt verdacht van mishandeling van zijn ex-vriendin in 2021, hoopt dat de aanklacht wordt verworpen vanwege zijn geestelijke gezondheid in die tijd. Dat heeft de advocaat van de Australische tennisser dinsdag gevraagd in de rechtbank van Canberra.

In juli werd bekend dat de 27-jarige Kyrgios is aangeklaagd voor mishandeling. Het is niet helemaal duidelijk wanneer het incident zou hebben plaatsgevonden. Australische media hebben het over januari 2021. Eerder werd gesproken over december 2021. Wat er precies tussen de twee is gebeurd, is niet bekend.

In augustus vond de eerste hoorzitting plaats. Daar was Kyrgios niet bij aanwezig. Dinsdag werd de verliezend Wimbledon-finalist wederom vertegenwoordigd door zijn advocaat. De raadsman vroeg om uitstel van de zaak, zodat er onderzoek kan worden gedaan naar de mentale gesteldheid van Kyrgios in die tijd.

Kyrgios maakte in februari bekend dat hij jaren geleden - onder meer op de Australian Open van 2019 - zwaar depressief was. De huidige nummer twintig van de wereld had suïcidale gedachten, voelde zich eenzaam en vergreep zich aan alcohol en drugs. Hij voelt zich inmiddels weer goed.

In Australië kan een rechter een aanklacht verwerpen als er bewijs is dat de verdachte op het moment van het plegen van het strafbare feit met geestelijke gezondheidsproblemen kampte. De zaak is nu uitgesteld tot februari 2023. Dan zal Kyrgios waarschijnlijk voor het eerst zelf in de rechtbank verschijnen.

Kyrgios staat eigenlijk al zijn hele carrière bekend als enfant terrible vanwege zijn onsportieve gedrag op de baan. Dit jaar laat de Australiër zich vaker van een betere kant zien. Hij won de Australian Open (dubbelspel) en haalde in het enkelspel de Wimbledon-finale, die hij in vier sets van Novak Djokovic verloor. Ook schreef Kyrgios dit jaar in Washington voor het eerst sinds 2019 een ATP-toernooi op zijn naam.

Nick Kyrgios hoopt dat de rechter besluit om de aanklacht tegen hem te verwerpen. Foto: Getty Images

