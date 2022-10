Djokovic boekt in Tel Aviv eerste toernooizege sinds Wimbledon-titel

Novak Djokovic heeft zondag zijn eerste toernooizege sinds Wimbledon geboekt. De Serviër won het ATP-toernooi van Tel Aviv door in de finale Marin Cilic te verslaan.

Door onze sportredactie

De 35-jarige Djokovic rekende in twee sets af met de één jaar jongere Cilic: 6-3 en 6-4. De partij op het hardcourt in Israël duurde iets meer dan anderhalf uur.

In de eerste set nam Djokovic in de vierde game een break voorsprong. Die gaf hij in het vervolg niet meer uit handen. In het tweede bedrijf leverde Cilic meteen zijn service in en die achterstand wist de Kroaat niet meer weg te werken.

Djokovic veroverde bij het toernooi in Tel Aviv, dat voor het eerst sinds 1999 weer op de ATP-kalender stond, zijn derde titel van dit jaar. Naast zijn triomf op Wimbledon was hij ook de sterkste bij het Masters-toernooi in Rome. In totaal heeft de mondiale nummer zeven nu 89 titels op zijn erelijst staan.

Djokovic speelde in Israël zijn eerste individueel toernooi sinds zijn titel op Wimbledon in juli. Omdat de Serviër niet is gevaccineerd tegen COVID-19, kon hij niet meedoen aan de US Open. Wel kwam hij vorig weekend in actie bij de Laver Cup.

Cilic stond voor de eerste keer dit jaar in de finale van een ATP-toernooi. De nummer zestien van de wereld blijft door de nederlaag in Tel Aviv op twintig titels staan.

