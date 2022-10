Middelkoop haalt in Tel Aviv zijn tweede dubbeltitel van 2022 binnen

Matwé Middelkoop heeft voor de tweede keer dit tennisseizoen een ATP-titel in het dubbelspel veroverd. Met Rohan Bopanna uit India aan zijn zijde was hij de beste op het toernooi van Tel Aviv.

Middelkoop en Bopanna waren in de finale in twee sets te sterk voor de Mexicaan Santiago González en de Argentijn Andres Molteni. Het werd 6-2 en 6-4 op het Israëlische hardcourt.

Eerder dit jaar was Middelkoop al de beste op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Toen vormde hij een koppel met Robin Haase. Sindsdien verloor hij drie keer een dubbelfinale: in Genève, Eastbourne en Hamburg. In totaal staat hij op dertien titels.