Djokovic bereikt in Tel Aviv finale bij eerste individuele toernooi sinds Wimbledon

Novak Djokovic heeft zich zaterdag bij zijn eerste individuele ATP-toernooi sinds Wimbledon geplaatst voor de finale. De Serviër was bij de laatste vier te sterk voor de Rus Roman Safiulin.

Door onze sportredactie

De 35-jarige Djokovic versloeg de tien jaar jongere Safiulin met 6-1 en 7-6 (3). De nummer zeven van de wereld besliste de partij op het hardcourt in Israël na ruim anderhalf uur op zijn tweede matchpoint.

Djokovic trok de eerste set binnen 23 minuten naar zich toe, maar had in het tweede bedrijf een stuk meer moeite met Safiulin. De 21-voudig Grand Slam-winnaar nam bij 4-4 een break voorsprong, maar de mondiale nummer 104 herstelde het evenwicht meteen en dwong een tiebreak af. Daarin sloeg Djokovic alsnog toe.

In de finale neemt Djokovic het op tegen de Kroaat Marin Cilic of de Fransman Constant Lestienne. Die partij staat later op de avond op het programma.

Djokovic speelt in Israël zijn eerste individueel toernooi sinds zijn titel op Wimbledon in juli. Omdat de nummer zeven van de wereld niet is gevaccineerd tegen COVID-19, kon hij niet meedoen aan de US Open. Wel kwam hij vorig weekend in actie bij de Laver Cup.

Bij het toernooi in Tel Aviv, dat voor het eerst sinds 1999 weer op de ATP-kalender staat, kan Djokovic zijn derde titel van het jaar veroveren. Naast zijn triomf op Wimbledon was hij ook de sterkste bij het Masters-toernooi in Rome.

