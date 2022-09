Djokovic wint in Tel Aviv ook zijn tweede partij sinds Wimbledon-titel

Novak Djokovic heeft vrijdag ook zijn tweede partij na zijn rentree gewonnen. De 21-voudig Grand Slam-winnaar was op het ATP-toernooi van Tel Aviv een maatje te groot voor de Tsjech Vasek Pospisil en is nu halvefinalist.

Door onze sportredactie

Djokovic trok de overwinning in twee sets naar zich toe: 7-6 (5) en 6-3. In de vorige ronde was de 35-jarige Serviër al zonder setverlies te sterk geweest voor de Spanjaard Pablo Andújar.

Zijn deelname in Israël betekent voor Djokovic zijn rentree nadat hij in juli Wimbledon op zijn naam schreef. Sindsdien kwam hij alleen nog in actie op de Laver Cup van vorige week.

In de afgelopen weken miste Djokovic onder meer de US Open. Hij moest het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar aan zich voorbij laten gaan, omdat hij de Verenigde Staten niet in kwam vanwege zijn ongevaccineerde status.

Djokovic, die in Tel Aviv in de openingsronde een bye had, staat in de halve eindstrijd tegenover de Rus Roman Safiullin. De andere halve finale gaat tussen Marin Cilic en de Fransman Constant Lestienne.

Het toernooi in Israël staat voor het eerst sinds 1999 weer op de ATP-kalender. Botic van de Zandschulp deed ook mee, maar is inmiddels uitgeschakeld.

