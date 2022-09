Djokovic begint sterk bij rentree op ATP Tour, Ruud plaatst zich voor ATP Finals

Novak Djokovic is donderdag uitstekend begonnen aan het ATP-toernooi in Tel Aviv. De Serviër rekende in zijn openingspartij eenvoudig af met de Spanjaard Pablo Andújar. Bij het ATP-toernooi in Seoel bereikte Casper Ruud de kwartfinales en verzekerde hij zich van deelname aan de ATP Finals.

Door onze sportredactie

De 35-jarige Djokovic gunde de één jaar oudere Andújar in de tweede ronde slechts drie games: 6-0 en 6-3. De 21-voudig Grand Slam-winnaar had in de eerste ronde in Tel Aviv een bye.

Voor Djokovic was het zijn eerste partij op een individueel toernooi sinds zijn titel op Wimbledon. Omdat de nummer zeven van de wereld niet is gevaccineerd tegen COVID-19 kon hij niet meedoen aan de US Open. Wel kwam hij afgelopen weekend in actie bij de Laver Cup.

In Tel Aviv speelt de als eerste geplaatste Djokovic in de kwartfinales tegen de Canadees Vasek Pospisil, die in de eerste ronde Tallon Griekspoor versloeg. Het toernooi in Israël staat voor het eerst sinds 1999 weer op de ATP-kalender.

Eerder op de dag viel in Tel Aviv het doek voor Botic van de Zandschulp. De Nederlander liet zich in de tweede ronde verrassen door de Brit Liam Broady.

Casper Ruud verzekerde zich als derde speler van deelname aan de ATP Finals. Foto: AP

Ruud plaatst zich in Seoel voor ATP Finals

In Seoel was de 23-jarige Ruud met 6-2, 3-6 en 6-3 te sterk voor de Chileen Nicolás Jarry. De Noor treft in de kwartfinales de Japanner Yoshihito Nishioka.

Eerder deze maand stond Ruud in de finale van de US Open. Daarin verloor hij van de Spanjaard Carlos Alcaraz, die daarmee ook de strijd om de nummer-één-positie op de wereldranglijst won. Ook was Ruud dit jaar verliezend finalist op Roland Garros.

Ruud is de derde speler die zich van deelname aan de ATP Finals verzekerde. Eerder plaatsten Alcaraz en zijn landgenoot Rafael Nadal zich al voor het prestigieuze eindejaarstoernooi, dat van 13 tot en met 20 november in Turijn plaatsvindt. Bij de ATP Finals nemen de beste acht tennissers van dit seizoen het tegen elkaar op.

Vorig jaar veroverde Alexander Zverev de titel op de ATP Finals. Ruud, die afgelopen weekend ook actief was bij de strijd om de Laver Cup, strandde bij zijn debuut toen in de halve finales.

