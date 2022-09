Casper Ruud verzekert zich van deelname aan ATP Finals na zege in Seoel

Delen via E-mail

Casper Ruud heeft zich donderdag geplaatst voor de ATP Finals. De nummer twee van de wereld stelde het ticket veilig door bij het ATP-toernooi in Seoel de kwartfinales te bereiken.

De 23-jarige Ruud was in de Zuid-Koreaanse hoofdstad met 6-2, 3-6 en 6-3 te sterk voor de Chileen Nicolás Jarry. De Noor treft in de kwartfinales de Japanner Yoshihito Nishioka.