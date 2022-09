Botic van de Zandschulp is donderdag in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Tel Aviv verrassend uitgeschakeld. De Nederlander, die mopperend op het Israëlische hardcourt stond, ging in drie sets ten onder tegen de Engelsman Liam Broady: 4-6, 6-3 en 3-6.

De 26-jarige Van de Zandschulp speelde beneden zijn gebruikelijke niveau tegen Broady, de nummer 174 van de wereld. De Veenendaler kwam in de eerste set terug van een 0-3-achterstand, maar op 4-5 gaf hij in zijn eigen opslagbeurt een breakpoint weg. Zijn linkshandige opponent sloeg direct toe.

In de tweede set had een structureel mopperende Van de Zandschulp aan een snelle break genoeg om de stand gelijk te trekken, maar in de beslissende set namen de irritaties toe. De nummer 35 van de wereld verloor op 0-1 na een lange game voor de derde keer in de wedstrijd zijn servicegame en uitte zijn frustraties door met zijn racket te gooien.

Broady kreeg vervolgens op 3-0 nog eens drie breakpoints, maar Van de Zandschulp sloeg ze allemaal weg door vijf punten op rij te winnen. De Nederlander kreeg op 3-5 nog een breakpoint om terug in de wedstrijd te komen, maar die benutte hij niet. Even later op zijn eerste matchpoint besliste een euforische Broady het duel in zijn voordeel. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Kroaat Marin Cilic.

Liam Broady was verrassend te sterk voor Botic van de Zandschulp. Liam Broady was verrassend te sterk voor Botic van de Zandschulp. Foto: AFP

Van de Zandschulp zat juist vol vertrouwen

In de eerste ronde had Van de Zandschulp nog zonder problemen afgerekend met de Portugees João Sousa, de mondiale nummer 61: 6-2 en 6-3. Hij kwam bovendien met het nodige vertrouwen naar Tel Aviv vanwege zijn sterke optreden in de groepsfase van de Davis Cup Finals. Van de Zandschulp rekende twee weken geleden in Glasgow af met wereldtoppers als Cameron Norrie en Taylor Fritz.

Van de Zandschulp doet volgende week mee aan het ATP 500-toernooi in het Kazachse Astana. De kopman van het Nederlandse tennis won in zijn loopbaan nog nooit een ATP-titel. Hij stond in mei van dit jaar in de finale van het graveltoernooi in München, maar moest daarin opgeven vanwege ademhalingsproblemen.

Ook Tallon Griekspoor deed mee aan het indoortoernooi in Tel Aviv, maar hij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Canadese lucky loser Vasek Pospisil. Novak Djokovic is als eerste geplaatst in Israël.